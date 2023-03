Le Grand Prix de Denain 2023 se déroule ce jeudi 16 mars, dans le Nord de la France. Il compte pour la Coupe de France. Cette année, le parcours sera long de 194,7 km. Max Walscheid (Cofidis), vainqueur l’an passé, fait partie des favoris.

L’heure du départ et l’arrivée prévue

Le départ fictif sera donné à 11h05, depuis Denain. Le départ réel sera donné à 11h13. L’arrivée est prévue entre 15h30 et 16h.

Les coureurs partants sur le Grand Prix de Denain 2023

Max Walscheid (Cofidis), vainqueur en 2022, tentera de rééditer sa performance cette année. Les autres prétendants à la victoire sont Lorrenzo Manzin (Intermarché-Wanty-Gobert), Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), Jasper De Buyst (Lotto Soudal) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic).

Un parcours difficile pour les sprinteurs

Le parcours du Grand Prix de Denain 2023 s’avère difficile pour les sprinters, offrant des terrains vallonnés qui correspondent aux puncheurs. Les coureurs devront faire face à trois côtes pavées : la Côte de La Justice (1 200 m à 2,9%), la Côte de Beuvry-la-Forêt (600 m à 5,7%) et la Côte de Tilloy-lez-Marchiennes (700 m à 5,5%).

Diffusion TV du GP Denain 2023

L’épreuve est diffusée sur Eurosport, France 3 Hauts-de-France, Bretagne et Normandie et sur les sites de France 3 et France.tv. Un direct sera également proposé la page facebook de la course.