À la veille du départ des 4 Jours de Dunkerque, Van Rysel devient le nouveau partenaire titre de l’équipe Roubaix Lille Métropole.

L’équipe Roubaix Lille Métropole a trouvé un nouveau partenaire titre : la marque de vélo nordiste Van Rysel. L’équipe menée par Daniel Verbrackel était à la recherche d’un nouveau partenaire depuis le placement en redressement judiciaire de Go Sport. La formation nordiste s’intitule désormais Van Rysel – Roubaix Lille Métropole et sera au départ des 4 Jours de Dunkerque ce mardi.

Nicolas Pierron, Responsable du projet Van Rysel

« C’est logique puisque nous sommes deux entités nordistes avec un ADN commun : le Nord, les pavés. Nous avons été touchés par la situation de ce club qui venait de perdre son partenaire principal donc c’est tout naturellement qu’on a commencé à se rapprocher, qu’on a commencé à discuter pour essayer de construire ensemble un projet de continuité pour cette année 2023. Il y a aussi une section cyclotourisme, une section jeune qui forme les futurs cyclistes de demain, une section BMX donc c’est vraiment un projet global qu’on va essayer de travailler avec ce club. »

Daniel Verbrackel, Manager Général VC Roubaix

« C’est issu d’une belle rencontre avec le chef de projet Van Rysel qui est venu me voir au bureau en connaissant notre situation. Tout s’est ficelé rapidement pour être au départ des 4 Jours de Dunkerque avec une nouvelle identité : Van Rysel Roubaix Lille Métropole. C’est une signification. Le Groupe Décathlon et Van Rysel, c’est une très grosse entreprise des Hauts-de-France. On va donner le maximum pour être à la hauteur des attentes de Van Rysel. C’est un soulagement même si nous avons toujours été transparents avec eux sur la situation. C’est le départ d’une nouvelle et belle aventure. »