2ème du Tour de Romandie dimanche dernier, l’Américain Matteo Jorgenson enchaîne les bonnes performances depuis le début de saison.

À 23 ans, Matteo Jorgenson impressionne depuis le début de la saison. À la fois à l’aise en montagne comme sur les classiques, il est devenu l’un des hommes fort de la Movistar. Passé par les équipes jeunes AG2R en 2018 et 2019, Jorgenson a rejoint l’équipe espagnole en 2020. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2023, l’Américain devrait recevoir de belles offres des plus grosses équipes du peloton au vu de ses performances.

Un coureur polyvalent

Le coureur américain a parfaitement lancé sa saison au Tour d’Oman dès le mois de février. Lors de la 3ème étape, sur les pentes de Jabal Hatt, il fait parler ses talents de grimpeur et s’offre son premier succès chez les professionnels avant de remporter le classement général quelques jours plus tard. Début mars, il est aligné sur Paris-Nice. Au terme d’une belle semaine de course, il prend la 8ème place du classement général, au milieu des meilleurs coureurs mondiaux. Pour ponctuer cette très bonne première partie de saison, Jorgenson vient de terminer 2ème du Tour de Romandie. Auteur d’un très bon contre-la-montre (2ème), il a également pris une belle 5ème place au sommet de Thyon 2000 lors de l’étape reine.

Mais il n’y a pas que sur les courses à étapes que Jorgenson s’est illustré. Quelques jours après Paris-Nice, il était au départ de l’E3 Saxo Classic où il termine 4ème derrière l’intouchable trio Van Aert – Van der Poel – Pogacar. Fin avril, il participe à son premier Tour des Flandres. Au terme d’une nouvelle très belle course se sa part, il prend la 9ème place, au milieu des meilleurs coureurs de classique du peloton.

En fin de contrat avec la Movistar

Arrivée en 2020 à la Movistar en provenance d’AG2R, l’Américain est lié à l’équipe espagnole jusqu’à la fin de la saison 2023. Selon plusieurs médias, la Jumbo-Visma envisagerait de faire signer le coureur américain pour l’année prochaine. À la fois à l’aise sur les pavés, les monts et en montagne, Jorgenson pourrait être un renfort de taille pour Van Aert, Vingegaard ou encore Primoz Roglic.

« J’ai dépensé chaque centime de mon salaire pour ma propre performance »

Sur son compte twitter, l’Américain est revenu sur son très bon début de saison 2023 et le travail fourni pour en arriver là. « Je peux dire maintenant que j’ai dépensé chaque centime de mon salaire jusqu’à présent cette année pour ma propre performance. Entre les camps solo, le matériel de contre-la-montre, la nutrition, les massages et le vélo. En janvier, j’ai passé presque tout le mois seul dans un hôtel d’altitude. J’ai embauché un nutritionniste et j’ai pesé et enregistré chaque gramme de nourriture que j’ai mangé depuis décembre pour m’assurer que j’ai toujours le poids de course et que j’ai suffisamment de carburant », indique Jorgenson.

L’Américain a également remercié son équipe Movistar pour ce très bon début de saison. « Tous les coureurs qui ont sacrifié leurs propres résultats pour moi, vous êtes mes gars. Maintenant repos et réflexion pendant quelques jours avant de tout recommencer cet été« , conclut-il. Après une période de repos, Matteo Jorgenson devrait participer au Critérium du Dauphine début juin avant de prendre le départ du Tour de France pour la deuxième fois de sa carrière cet été.