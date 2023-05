À 31 ans, Jan Polanc (UAE Team Emirates) est contraint de mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes cardiaques.

Suite à des irrégularités lors d’examens cardiaques de routine à l’hiver 2022, Jan Polanc met un terme à sa carrière de coureur professionnel. Après d’autres vérifications, l’équipe UAE Team Emirates estime que les risques associés à la pratique sportive de niveau élite sont trop élevés. À 31 ans, le coureur slovène doit donc mettre un terme à sa carrière, lui qui a remporté 3 étapes du Giro en 2015 et en 2017. Il a également porté le maillot rose deux jours en 2019.

« Tout d’abord, je tiens à remercier l’équipe et tous les médecins impliqués pour leur soutien tout au long de ce processus. Il a fallu beaucoup de vérifications et de suivis et l’équipe a été à mes côtés et a travaillé pour trouver des réponses et prendre les bonnes décisions. Un merci spécial également à ma famille et mes amis qui ont été proches de moi pendant cette période et qui m’ont toujours soutenu tout au long de ma carrière dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n’est évidemment pas la façon dont j’espérais terminer ma carrière de coureur, mais quand je regarde en arrière, je pense que je peux être très heureux », a réagi Jan Polanc.