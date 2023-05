Mauvaise nouvelle pour Primoz Roglic et la Jumbo-Visma. Suite à un test positif au Covid-19, Tobias Foss et Robert Gesink ne prendront pas le départ du Giro samedi prochain. Ils sont remplacés par Jos van Emden et Rohan Dennis.

Voici la composition de la Jumbo-Visma pour le Giro :