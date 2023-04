Un divorce à l’amiable

C’est un véritable coup de tonnerre dans le peloton professionnel : Antonio Tiberi, l’étoile montante du cyclisme italien et l’équipe Trek-Segafredo se séparent à l’amiable. La décision a été prise d’un commun accord, suite aux comportements du coureur durant sa période de suspension. Ce dernier, libre de tout engagement, pourra désormais signer avec une nouvelle équipe.

Des attentes non satisfaites

Selon le communiqué officiel de l’équipe Trek-Segafredo, les agissements de Tiberi pendant sa suspension ne correspondaient pas aux critères établis par l’équipe pour envisager un retour à la compétition. Les détails de ces actions n’ont pas été divulgués, mais il semblerait que la formation n’ait pas apprécié l’attitude du jeune coureur durant cette période. Tiberi avait été sanctionné en juin dernier après avoir tué un chat d’un coup de carabine à air comprimé qui appartenait à un ministre de Saint-Marin. La formation Trek-Segafredo avait alors décidé de le priver de course et de salaire. Antonio Tiberi avait pourtant déclaré que « je n’avais aucune intention de le tuer » et avait été condamné à régler une amende de 4 000 euros. Âgé de 21 ans, le champion du monde junior 2019 semble payer cher son geste.

Un avenir incertain

La rupture de contrat laisse Antonio Tiberi libre de rejoindre une autre équipe, mais il lui faudra convaincre les directeurs sportifs de sa motivation et de sa capacité à respecter les règles établies. Le talentueux coureur italien, qui possède un palmarès déjà impressionnant malgré son jeune âge, devra redoubler d’efforts pour regagner la confiance des équipes et retrouver sa place dans le peloton professionnel.

Aucun commentaire supplémentaire

L’équipe Trek-Segafredo n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur cette séparation, laissant planer un certain mystère autour des raisons exactes qui ont conduit à cette décision.