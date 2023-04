L’ancien sprinteur allemand André Greipel a été nommé entraîneur national de la sélection allemande de cyclisme. Il remplace Jens Zemke, qui souhaite se concentrer sur son poste de directeur sportif de Bora-Hansgrohe.

Une nouvelle opportunité pour Greipel

André Greipel prendra ses nouvelles fonctions un an et demi après avoir rangé son vélo. L’ancien coureur de l’équipe Columbia et Lotto, récemment passé chez Arkéa Samsic, est enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi dans le cyclisme allemand.

Un grand défi à relever

« La génération actuelle est forte », a déclaré le « Gorille de Rostock », qui a remporté onze étapes sur le Tour de France. « C’est un grand défi pour moi, complètement nouveau, mais j’ai vraiment hâte de travailler avec les coureurs et de leur demander le meilleur. Former une équipe avec eux, poursuivre un objectif commun et le mettre en œuvre avec succès sera une tâche passionnante. »

Objectif : faire briller l’Allemagne lors des championnats du monde et d’Europe sur route

Parmi les missions d’André Greipel, faire briller l’Allemagne lors des championnats du monde et d’Europe sur route en présentant de nouveaux coureurs. Actuellement, aucun coureur allemand n’est classé dans le top 100, le mieux placé étant Lennard Kämna, qui est à la 114e place.