Comme en 2021, Israel – Premier Tech arborera un maillot spécial lors du Giro, pour célébrer leur partenaire Vini Fantini.

Déjà mise à l’honneur en 2021, la maison de vins Vini Fantini sera de nouveau mise en avant sur le maillot des coureurs de l’équipe Israel – Premier Tech lors du Giro 2023. Avec le grand départ dans la région des Abruzzes, là où est produit le Vini Fantini, l’équipe israélienne arborera un maillot spécial conçu Ekoï lors du Tour d’Italie, pour célébrer la maison de vins historique.

« Vini Fantini est un élément important de la famille Israel –Premier Tech. Comme nous l’avons fait en 2021, nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de célébrer notre partenariat au Giro d’Italia, en particulier avec le Grand Départ dans les Abruzzes. Lorsque nos coureurs courront contre-la-montre sur l‘étape 1, ils franchiront la ligne d‘arrivée à Ortona, où se trouvent l‘usine et le siège du Groupe Fantini », déclare Kjell Carlström, directeur général de l’équipe IPT.

« Nous avons examiné une variété d’idées, mais c’est le logo Fantini et l’image de marque sur les bouteilles avec la forme circulaire du logo qui m’ont vraiment attiré l’œil, et c’est ce qui a inspiré le design du maillot », explique Élie Desgreniers, concepteur du maillot. En plus des motifs, l’identité bleue de base d’Israël – Premier Tech s’accompagne d’un rouge couleur vin et d’un bleu marine sur l’épaule droite.