En effet, il faudra attendre le 8 juin prochain pour découvrir la série documentaire de Netflix dédiée aux coulisses du Tour de France 2022. La plateforme américaine vient enfin de dévoiler la bande-annonce officielle de « Tour de France : au cœur du peloton ».

Huit équipes ont ouvert leurs portes à Netflix

Produite par QuadBox et Box to Box, la série suit huit des 22 équipes engagées dans le dernier Tour de France, notamment AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, Jumbo-Visma et Quick-Step Alpha Vinyl. Parmi elles, on retrouve notamment la Jumbo-Visma de Wout van Aert et Jonas Vingegaard, qui a remporté son premier grand tour lors de cette Grande Boucle mémorable. Quick-Step Alpha Vinyl, qui avait remporté les deux premières étapes au Danemark, a également accepté de lever le voile sur les coulisses de l’épreuve.

Teaser Netflix de « Tour de France : au cœur du peloton »

Ce docu-série permettra aux fans de suivre les coureurs, les directeurs d’équipe et les enjeux de cette course emblématique. La série dévoilera les coulisses des équipes les plus importantes, depuis la préparation jusqu’à la ligne d’arrivée à Paris. Netflix mettra également en avant les moments les plus attendus de la course, ceux filmés au cœur du peloton et à l’intérieur des voitures des directeurs sportifs.

Avec la diffusion de ce docu-série, Netflix nous promet un voyage extraordinaire au cœur du Tour de France.