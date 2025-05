Porteur du maillot rose sur le Tour d’Italie, Mads Pedersen a prolongé son contrat avec la Lidl-Trek jusqu’à la fin de sa carrière.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la formation Lidl-Trek vient d’annoncer la prolongation de contrat de son leader, Mads Pedersen. Actuellement porteur du maillot rose sur le Giro d’Italia où il a remporté deux étapes, le Danois est désormais lié à l’équipe américaine jusqu’à la fin de sa carrière. Depuis que Mads Pedersen a fait irruption sur la scène du WorldTour en 2017, il court sous la bannière Trek. De Trek-Segafredo à Lidl-Trek, Pedersen a toujours été fidèle à son engagement envers l’équipe. Après avoir réfléchi à son avenir, il a décidé qu’il ne pouvait plus s’imaginer courir pour quelqu’un d’autre et a officialisé son maintien chez Lidl-Trek pour le reste de sa carrière professionnelle.

Depuis son arrivée, Mads Pedersen a décroché 51 de ses 52 victoires professionnelles avec la Lidl-Trek, dont un Championnat du monde, des étapes sur chaque Grand Tour et plusieurs classiques. Il porte actuellement la Maglia Rosa en tant que leader du Giro et possède une solide avance au classement par points, après avoir remporté deux des trois premières étapes.

Mads Pedersen :

« Prendre la décision de rester chez Lidl-Trek pour le reste de ma carrière a été assez facile pour moi. Depuis mon arrivée en 2017, je me suis toujours senti très bien accueilli et soutenu par tout le monde. À chaque renouvellement de mon contrat, la décision de rester a été facile. Et aussi parce que j’apprécie vraiment tous les membres de l’équipe. À chaque fois, la décision a été facile. J’ai toujours bénéficié d’un engagement total de la part de l’équipe, qui a toujours eu confiance en moi et en mes capacités à donner le meilleur de moi-même.

Avec cette conviction du manager, du groupe de performance, du staff, etc., il est facile de prendre la décision de rester dans cette équipe. Et maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où je reste ici pour toute ma carrière WorldTour. C’est évidemment une grande fierté pour moi : écrire une page d’histoire avec Trek. C’est un véritable honneur d’avoir le soutien de l’équipe pour cela. Cette équipe est devenue comme une seconde famille pour moi, et chaque fois que je participe à une course, un stage d’entraînement ou une activité d’équipe, je me sens vraiment chez moi.

Mon espoir pour les prochaines années de ma carrière est de remporter ce Monument pour lequel je me bats sans relâche, et je suis convaincu qu’avec le soutien de cette équipe, cela sera possible dans les années à venir, avant la fin de ma carrière. C’est donc sans aucun doute l’un de mes principaux objectifs pour les années à venir. De manière générale, je veux simplement gagner autant que possible, mais en même temps, je veux être un bon leader et aider les nouveaux coureurs qui montent. »