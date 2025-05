Lewis Bower va rejoindre la Groupama-FDJ dès le 1er juin et devient le 19ᵉ coureur de la Conti à intégrer la World Tour.

L’équipe cycliste Groupama-FDJ vient d’annoncer l’intégration de Lewis Bower au sein de son effectif WorldTour à partir du 1er juin 2025. Après un peu plus de deux ans passés au sein de la structure de développement, le coureur néo-zélandais franchit une nouvelle étape importante dans sa carrière, et ce, pour les deux prochaines saisons, 2026 et 2027. Avec cette promotion, Lewis Bower devient le 19e coureur issu de La Conti à rejoindre l’équipe WorldTour depuis la création de la structure en 2019.

Lewis Bower :

« Signer dans une WorldTeam, c’est un rêve devenu réalité. Je fais du vélo depuis presque treize ans, et obtenir mon premier contrat WorldTour représente quelque chose de très spécial pour moi. J’ai hâte de courir au plus haut niveau, de découvrir de nouvelles courses et de vivre cette expérience pleinement. J’espère notamment pouvoir participer à une course en Australie l’an prochain : ce serait l’occasion pour ma famille et mes amis de me voir courir sur une grande épreuve, ce qui serait très fort pour moi. Ces dernières années avec La Conti ont été formatrices à tous les niveaux. J’ai appris, grandi, et je me sens prêt à relever ce nouveau défi ».