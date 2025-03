Le coureur de la Groupama-FDJ Lars van den Berg doit mettre un terme à sa carrière raison d’un problème cardiaque.

Dans un communiqué publié ce jeudi 13 mars, la Groupama-FDJ annonce que Lars van den Berg met un terme à sa carrière cycliste professionnelle en raison d’une contre-indication cardiologique à la pratique du cyclisme de haut niveau. Cette décision a été prise avec l’avis des médecins et dans l’intérêt de sa santé. En février 2024, le Néerlandais avait été victime d’un malaise entrainant une chute lors de la Faun-Ardèche Classic, qui restera donc la dernière course de sa carrière. À 26 ans, Lars van den Berg n’aura pas eu l’occasion de lever les bras chez les professionnels. Il a tout de même pris la deuxième place d’une étape de la Route d’Occitanie en 2023 ou encore terminé 10ᵉ du Tour de l’Avenir en 2019.

Suite à un malaise ayant entrainé sa chute sur la Faun Ardèche Classic, Lars van den Berg doit observer une période de repos de 3 mois minimum. Lars van den Berg : « Je me sens bien. Je dois juste être patient et me reposer. Je suis bien entouré par mes proches, ma famille et… pic.twitter.com/1YnYxtXFpM — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 14, 2024

Lars van den Berg :

« Aujourd’hui, je tourne la page de ma carrière de coureur cycliste, une aventure intense jalonnée de défis et de moments inoubliables. Il est difficile d’accepter que je doive mettre mes rêves de côté : celui de gagner une course, celui de rouler dans la même équipe que mon frère… Mais chaque fin marque un nouveau départ. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon équipe, aux staffs, à mes coéquipiers et à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long de ces années. Si je raccroche le dossard, ma passion pour le cyclisme, elle, restera intacte. Je serai toujours un fervent supporter de notre équipe et de ce sport qui m’a tant apporté. »

Marc Madiot, manager Groupama-FDJ :

« Lars a été un pilier de notre collectif, tant par ses performances que par ses qualités humaines. Un garçon discret qui a gagné la confiance de tous au point d’être devenu indispensable. C’est un bon mec, et l’équipe est fière d’avoir partagé ce bout de chemin avec lui. C’est un moment difficile pour lui et pour nous tous, mais la santé est la priorité absolue. Le sport n’est qu’une parenthèse, et un nouveau chapitre s’ouvre pour lui. »