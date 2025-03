Des performances sportives et d’audience

Du côté des performances sportives, l’ancien champion du monde danois Pedersen, qui a souvent arboré le maillot vert lors de ses précédentes participations, a enfin su s’imposer dans le classement par points. Sa victoire à Berre l’Étang, couplée à une défense acharnée sur le sprint intermédiaire du col d’Èze lors de la dernière étape, a permis au danois d’écrire une page importante de sa carrière.

Pour les amateurs de sensations fortes en arrivée au sommet, une journée a été marquée par la seule victoire française de la semaine. À La Côte-Saint-André, Lenny Martinez, 21 ans et en première participation, a franchi la ligne d’arrivée en tête, suivi de près par Clément Champoussin. Ensemble, ils forment le premier duo français menant une arrivée en sommet depuis Jean-François Bernard et Thierry Marie au Mont Faron en 1987, rappelant les grandes heures du cyclisme hexagonal.

Des chiffres définitivement en hausse

Au-delà des exploits sur route, Paris-Nice 2025 confirme son succès médiatique avec des chiffres remarquables. Les plateformes digitales de la course ont cumulées près de 247 000 abonnés, et le site officiel a dépassé les 1,7 million de visites, c’est une nette progression par rapport à l’édition précédente. Côté diffusion télévisuelle, la dernière étape a rassemblé, en moyenne, 1,6 million de téléspectateurs, avec un pic de 2 millions de paires d’yeux braquées sur l’arrivée à Nice.

Parmi les contenus phares, la vidéo du dernier kilomètre de l’étape 5 a attiré près de 3,8 millions de vues et généré plus de 26 200 engagements, illustrant l’appétit grandissant des fans pour les moments décisifs de la course. Avec 20 millions de vues au total et une progression de 29,2 % par rapport à 2024, les innovations médiatiques de Paris-Nice deviennent de véritables indicateurs de son succès.

En associant un jolis spectacle stratégique, tactique, maîtrisée sur la route et une présence digitale en constante évolution, Paris-Nice se confirme comme un rendez-vous incontournable de début de saison pour les passionnés. Entre rivalités relevées et audiences records, l’édition 2025 démontre que, au-delà des kilomètres parcourus, la course au soleil est aussi une vitrine de l’évolution médiatique du cyclisme hors Monuments, Classiques ou Grands Tours.