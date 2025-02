Sponsor titre de l’équipe entre 1996 et 2012, Rabobank va redevenir partenaire de Team Visma | Lease a Bike à compter du 1ᵉʳ juillet 2025.

Le Team Visma | Lease a Bike vient d’annoncer qu’à compter du 1ᵉʳ juillet 2025, Rabobank deviendra officiellement partenaire de l’équipe. Le partenariat a été scellé ce jeudi au siège de Rabobank à Utrecht. Cette collaboration marque une étape importante : Rabobank revient dans le monde du cyclisme, animée par une vision commune du développement des talents, de la participation sportive et d’une société saine. Le partenariat débutera avec le Tour de France et durera au moins 3,5 ans. Sponsor titre de l’équipe néerlandaise entre 1996 et 2012, Rabobank a une longue histoire dans le cyclisme. L’entreprise sera, dès cet été, sponsor maillot des équipes masculine et féminine, ainsi que de l’équipe développement.

Growing together, to help others grow. 🧡

𝘚𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯𝘥, 𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯. 🧡 We are proud to announce that, as of July 1, 2025, @Rabobank will officially become a partner of Team Visma | Lease a Bike. Read more:… pic.twitter.com/hWekNTSojP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 27, 2025

Une vision commune du développement des talents

Rabobank est une banque néerlandaise avec un fort engagement social et une grande passion pour le sport. Depuis de nombreuses années, la banque se consacre au sport d’élite néerlandais et au développement des talents. Un élément clé de cette collaboration est l’effort commun visant à encourager les nouveaux talents cyclistes néerlandais. Rabobank deviendra un partenaire stratégique du programme Ready2Race, qui initie les jeunes enfants au cyclisme de manière accessible. En plus de s’associer à Team Visma | Lease a Bike, Rabobank deviendra également partenaire de TeamNL.

Richard Plugge, PDG de Team Visma | Lease a Bike :

« C’est un moment spécial. Rabobank a un héritage cycliste profondément enraciné. En 2012, ils nous ont donné l’opportunité avec Blanco de reconstruire le cyclisme et de le rendre aux fans. Leur décision de nous rejoindre en tant que partenaire est un grand compliment. Cela montre à quel point le cyclisme a évolué ces dernières années et comment notre équipe est devenue synonyme de professionnalisme, d’intégrité et de succès. Grâce à ce partenariat, nous continuons à construire l’avenir du sport et à inspirer la prochaine génération de talents cyclistes. Nous sommes fiers de cette collaboration et enthousiastes à l’idée de ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Stefaan Decraene, président du conseil d’administration de Rabobank :

« Rabobank soutient le sport aux Pays-Bas depuis de nombreuses années, des joueurs de basket-ball amateurs enthousiastes aux talents ambitieux du hockey, des jeunes athlètes rêvant de participer aux Jeux olympiques et paralympiques aux cyclistes professionnels. Avec l’ajout de Team Visma | Lease a Bike à nos partenariats sportifs, nous revenons à notre ancienne passion : le cyclisme. En tant que sponsor maillot des équipes masculine et féminine, ainsi que de l’équipe développement, nous sommes impatients de soutenir ensemble la prochaine génération de talents cyclistes ».