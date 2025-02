Mathieu van der Poel vient de dévoiler son programme de course pour la saison 2025. Le Néerlandais sera notamment au départ du Tour de France.

Ce mercredi, lors de la présentation officielle de l’équipe Alpecin-Deceuninck en Espagne, Mathieu van der Poel a dévoilé son calendrier pour la saison 2025 sur route. Alors qu’il vient tout juste de décrocher un septième titre de champion du monde de Cyclo-cross, le Néerlandais va épingler son premier dossard sur Tirreno-Adriatico, avant de disputer Milan-Sanremo. Fin mars, le leader d’Alpecin-Deceuninck prendra la direction de la Belgique et sera au départ de l’E3 Saxo Classic, du Tour des Flandres et enfin, de Paris-Roubaix. Ces trois classiques, qu’il a remporté en 2024, marqueront la fin du premier bloc de course.

🇳🇱 Mathieu van der Poel’s 2025 schedule: ✅ Tirreno-Adriatico

✅ Milano-Sanremo

✅ E3 Saxo Classic

❓ Gent-Wevelgem

❓ Dwars door Vlaanderen

✅ Tour of Flanders

✅ Paris-Roubaix

✅ Tour de France

✅ World Championships MTB

❌ World Championships Road Race (Sporza) pic.twitter.com/QBsBR1c8pn — Domestique (@Domestique___) February 12, 2025

Bien qu’il ait avoué ne pas « être passionné » par le Tour de France il y a quelques semaines, MVDP sera au départ de son cinquième Tour de France cet été. Avec une première semaine taillée pour les puncheurs, il aura sans doute l’occasion de briller à plusieurs reprises. Pas de championnats du monde sur route en revanche cette année pour van der Poel. Il se concentrera sur les mondiaux de VTT, qui ont lieu mi-septembre en Suiss, pour décrocher le seul titre mondial qu’il manque à son palmarès.

Le calendrier 2025 de Mathieu van der Poel