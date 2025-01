Malgré le conflit en cours dans la région est de la République Démocratique du Congo, l’UCI affirme que le Rwanda reste entièrement sûr pour accueillir les prochains championnats du monde.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Union Cycliste Internationale (UCI), en étroite collaboration avec le Comité d’Organisation Local (COL) des Championnats du Monde Route UCI 2025, indique suivre de près les développements dans la région est de la République Démocratique du Congo (RDC) et leur impact potentiel sur l’organisation des Championnats du Monde Route UCI prévus pour septembre prochain à Kigali, Rwanda. Le conflit en cours est confiné à la RDC, et le Rwanda reste entièrement sûr pour le tourisme et les affaires, selon l’UCI.

« Nous espérons une résolution rapide et pacifique de la situation. L’UCI souhaite souligner que le sport, et le cyclisme en particulier, sont de puissants ambassadeurs de paix, d’amitié et de solidarité. De plus, suite à la propagation de rumeurs à ce sujet, l’UCI précise qu’aucun déplacement des Championnats du Monde Route UCI 2025 du Rwanda vers la Suisse ou tout autre lieu n’est prévu à ce jour », indique l’instance.