Arrivé en 2025, Valentin Ferron prolonge pour deux saisons supplémentaires au sein de la formation Cofidis.

La formation Cofidis a annoncé la prolongation de contrat de Valentin Ferron. À 28 ans, l’Isérois s’est notamment distingué cette saison par une 5e place à Paris-Camembert et une 7e place au GP du Morbihan. L’an dernier, il avait levé les bras en début de saison sur le GP de la Marseillaise, son unique victoire sous le maillot Cofidis à ce jour. Victorieux à quatre reprises chez les professionnels, Valentin Ferron a prolongé pour deux saisons supplémentaires avec la Cofidis.

Valentin Ferron :

« J’étais forcément très content quand on m’a appris que j’avais l’opportunité de prolonger dans l’équipe. C’est une chance de pouvoir signer aussi tôt dans la saison et ça montre la confiance que l’on m’accorde. Je suis très honoré et très fier surtout de poursuivre l’aventure et de participer au projet Cofidis dans la belle dynamique observée depuis le début de la saison. J’aime quand on a un collectif soudé qui va de l’avant. Je me sens très bien dans l’équipe. On sent que tout ce qui a été mis en place porte ses fruits. Nous avons la chance d’avoir un staff constamment mobilisé, dont mon entraîneur, Mathieu Defontaine, qui fait un incroyable travail pour m’aider à être plus performant. »

Raphaël Jeune, manager général Cofidis :

« C’est un plaisir de continuer l’aventure avec Valentin Ferron pour deux saisons de plus. Je suis très heureux de cette prolongation et de la confiance qu’il nous accorde. Il a déjà prouvé qu’il s’était parfaitement installé dans le projet Cofidis. Valentin avait montré l’an dernier toutes ses qualités notamment en gagnant une course malgré des problèmes à l’artère iliaque. C’est un coureur plein de promesses, que ce soit en tant qu’équipier ou pour saisir sa chance sur des courses d’usure. Nous l’attendons évidemment pour les prochaines échéances afin de continuer à être ambitieux et de viser les plus hautes marches du podium à de nombreuses reprises. »