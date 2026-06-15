À moins de trois semaines du Tour de France, quels enseignements faut-il tirer de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 ?

Isaac Del Toro, coéquipier de luxe ou deuxième leader ?

Malgré un début de Tour Auvergne-Rhône-Alpes plutôt discret, le champion du Mexique a remis les pendules à l’heure sur les trois dernières étapes. Il était le seul à pouvoir suivre Paul Seixas sur les pentes de Crest Voland. Le lendemain, alors le Français a chuté en début d’étape, Isaac Del Toro s’est imposé en solitaire au sommet du Grand Colombier. Sur la dernière étape, le leader de la formation UAE Team Emirates – XRG a doublé la mise en s’imposant au sommet du Plateau de Solaison, lui permettant de remporter le classement général.

Le Mexicain l’affirme : il sera aligné pour la première fois sur le Tour de France uniquement pour aider son leader Tadej Pogacar. Au vu de la domination et de la supérioté de la formation UAE en montagne, Isaac Del Toro semble en mesure de pouvoir viser un podium final à Paris tout en travaillant pour le Slovène. En 2023, Adam Yates, lieutenant de Pogacar, était parvenu à prendre la trosisième place sur le podium final.

Juan Ayuso se rassure

Après son très bon début de saison (vainqueur d’une étape et du classement général du Tour d’Algarve), Juan Ayuso avait quitté les routes de Paris-Nice alors qu’il portait le maillot jaune. Hors de forme, l’Espagnol avait abandonné le Tour du Pays-Basque. Après un long stage en altitude, le leader de la Lidl-Trek s’est rassuré cette semaine sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

2ème derrière Isaac Del Toro lors des deux dernières étapes, Ayuso est monté en puissance cette semaine. Un ton en-dessous du Mexicain, on voit mal comment il pourrait se mêler à la lutte avec Tadej Pogacar ou encore Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle.

Tobias Halland Johannessen : objectif top 5 ?

Tobias Halland Johannessen a fini ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes en boulet de canon. Présent dans l’échappée fleuve de 60 coureurs sur les routes de Crest Voland. Frustré, il avait pris la deuxième place de l’étape derrière Maxim Van Gils. Sur les pentes du Grand Colombier et du Plateau de Solaison, le Norvégien a pris la troisième place à deux reprises, à quelques secondes de Juan Ayuso. 6ème du Tour de France l’an dernier, le leader de l’équipe Uno-X Mobility tentera de faire aussi bien cette année.

Paul Seixas : à quoi s’attendre ?

Cette chute de Paul Seixas en début de 7ème étape nous aura privé d’un éventuel duel entre le Français et Isaac Del Toro. La veille, sur les pentes de Crest Voland, nous avions eu un premier affrontement entre les deux hommes, qui s’étaient neutralisés. Diminué suite à sa chute et tous les efforts consentis pour réintégrer le peloton, Paul Seixas n’a pas été en mesure de jouer la victoire sur les pentes du Grand Colombier.

Le lendemain, il prend bel et bien le départ de la dernière étape mais, gêné par ses blessures aux bras dans les descentes, il jette l’éponge après quelques kilomètres. Place à la récupération et au repos pour le leader de la Décathlon CMA CGM, qui doit disputer le Tour de France dans moins de trois semaines. Avec quelles ambitions ? Sans réfèrence sur trois semaines, difficile de prédire un résultat mais le Lyonnais sera au départ pour performer sur la Grande Boucle.