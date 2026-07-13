La Soudal Quick-Step va changer de nom dès la saison prochaine pour devenir la Soudal Safety Jogger.

L’équipe Soudal Quick-Step va changer de nom à partir de 2027. Safety Jogger Works, partenaire de longue date, deviendra co-partenaire titre de l’équipe belge, transformant officiellement l’identité de l’équipe en Soudal Safety Jogger. Ce partenariat majeur a été dévoilé ce lundi via une vidéo de campagne pleine d’adrénaline, dans le style de Top Gun. Elle marque un nouveau chapitre audacieux pour l’équipe et célèbre l’évolution naturelle d’un parcours fructueux de cinq ans.

Coming in 2027. ✈️ The word is out. We’re proud to announce that Safety Jogger Works is stepping up as co-title partner of the legendary men’s cycling team, with Soudal Quick-Step Pro Cycling Team becoming Soudal Safety Jogger Pro Cycling Team! 💙🐺 After proudly supporting the… pic.twitter.com/aK3AV1nJ5E — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) July 13, 2026

Safety Jogger, leader mondial des équipements de protection individuelle basé en Belgique, a noué un premier partenariat avec l’équipe masculine en 2022 avant d’étendre son engagement à l’équipe féminine, AG Insurance – Soudal, en 2023. Au-delà d’une présence bien visible sur le maillot, les chaussettes et le cuissard, Safety Jogger a constamment assuré une protection intégrale (de la tête aux pieds) pour « l’équipe dans l’ombre » (le staff), générant une immense visibilité pour la marque, tant en course qu’en dehors.

Une vision commune pour l’avenir

Avec son siège social situé à Audenarde, tout près de la base de l’équipe en Flandre, Safety Jogger reflète parfaitement les valeurs et l’ambition compétitive de la formation. Évoluant dans des environnements très concurrentiels, les deux entités ont bâti une solide réputation grâce à l’innovation, à la détermination et à une quête incessante de l’excellence. Par ailleurs, la sécurité demeure une priorité absolue pour les deux parties ; la mission de Safety Jogger, qui consiste à protéger les individus de la tête aux pieds sur leur lieu de travail, s’aligne parfaitement avec l’engagement continu de l’équipe en faveur de l’amélioration de la sécurité dans le cyclisme professionnel.

Entreprise ambitieuse en pleine croissance, Safety Jogger s’appuie sur ce partenariat stratégique pour propulser la prochaine phase de son expansion internationale. L’équipe a fait ses preuves en aidant ses partenaires à accroître leur visibilité mondiale, à renforcer la notoriété de leur marque et à tisser des liens avec des publics du monde entier. Après avoir constaté l’impact considérable de notre collaboration fructueuse, nous sommes ravis de jouer un rôle clé dans les ambitions de croissance future de Safety Jogger.

Tom Gybels, directeur général de Safety Jogger :

« Nous sommes extrêmement fiers de partager cette étape historique de notre parcours mondial visant à protéger les individus de la tête aux pieds. Devenir partenaire de co-naming constitue la consécration ultime de notre relation de longue date et la cerise sur le gâteau de cinq années de croissance exceptionnelle pour l’entreprise. À partir de 2027, nous franchirons une nouvelle étape dans notre engagement, en renforçant encore davantage nos partenariats dans le domaine des EPI, le développement de la marque et notre présence sur la scène cycliste internationale. »

Jurgen Foré, directeur général de l’équipe :

« Les partenariats les plus solides reposent sur des valeurs communes ; c’est précisément ce qui rend notre avenir avec Safety Jogger si prometteur. Bien que nous partagions tous deux de fières racines flamandes, nous avons chacun bâti une envergure internationale grâce à un engagement sans faille envers l’innovation et l’excellence. Ce nouveau partenariat de co-naming est l’évolution naturelle d’une collaboration couronnée de succès, et nous sommes ravis de passer à la vitesse supérieure alors que nous poursuivons ensemble des objectifs mondiaux ambitieux. »