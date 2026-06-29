Jan Christen, Jonathan Milan, Magnus Cort,… Voici les principaux champions nationaux de la course en ligne et du contre-la-montre.
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Jan Christen, Jonathan Milan, Magnus Cort,… Voici les principaux champions nationaux de la course en ligne et du contre-la-montre.
Jan Christen, Jonathan Milan, Magnus Cort,… Voici les principaux champions nationaux de la course en ligne et du contre-la-montre.
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Paul Seixas revient sur sa folle journée sur les routes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes : "on descendait à 70 km/h et j’ai glissé sur le...
Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a chuté sur la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Français est reparti à plus de trois minutes du...
Nouveau leader du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Luke Tuckwell a dédié ce maillot jaune à sa petite soeur, décédée en septembre dernier.
Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) perd deux coéquipiers pour les deux dernières étapes du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Victime d'une chute, le leader de la Netcompany Ineos Oscar Onley ne prendra pas le départ de la 7ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Au lendemain de sa victoire, Wout van Aert n'a pas pris le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi.
L'équipe Visma | Lease a Bike portera un maillot orné de quinze dessins réalisés par des enfants sur le Tour de France Femmes.
Quelques semaines avant le Tour de France, voici un point sur le classement UCI par équipe 2026.
Arrivé en 2025, Valentin Ferron prolonge pour deux saisons supplémentaires au sein de la formation Cofidis.
Fidèle au projet, Romain Grégoire prolonge son contrat jusqu'en 2028 avec la Groupama-FDJ United.