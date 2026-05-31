Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 21ème étape du Giro d’Italia 2026. Après les premiers kilomètres en « parade », l’occasion de prendre des photos par équipe, les coureurs entrent sur le circuit final de Rome. Les attaques fusent et c’est un trio qui parvient à prendre quelques longueurs d’avance avec Filippo Ganna (Netcompany Ineos), qui est le seul à rouler, Matteo Sobrero (Lidl-Trek) et Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step).

🏁 8 KM – 15″ 🇮🇹 Filippo Ganna

🇮🇹 Matteo Sobrero

🇧🇪 Jasper Stuyven 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/0n4mNIk1FR — Giro d’Italia (@giroditalia) May 31, 2026

Les trois coureurs sont repris à trois kilomètres de l’arrivée par le peloton, emmené par la formation Unibet Rose Rockets. Jonathan Milan surgit dans la denrière ligne droite et s’impose dans les rues de Rome. Il devance Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) et Paul Penhoët (Groupama-FDJ United). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) remporte le classement général de ce Giro d’Italia 2026 et devient le huitième coureur de l’histoire à remporter les trois Grands Tours.

💪 Jonathan Milan sauve son Giro ! L’Italien s’impose au sprint dans les rues de Rome

Vingegaard, lui, devient le premier Danois à remporter le #GirodItalia#LesRP pic.twitter.com/3JxQesMlAf — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 31, 2026

Le classement de la 21ème étape du Giro d’Italia 2026

Jonathan Milan Giovanni Lonardi Paul Penhoët

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