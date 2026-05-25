Auteur d’un vilain geste qui a fait chuter un coureur, Enrico Zanoncello (Bardiani-CSF 7 Saber) a été exclu du Giro d’Italia.
Enrico Zanoncello has been disqualified from the Giro d’Italia after this incident in the final sprint on Stage 15. pic.twitter.com/MfZonN9cpW
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 24, 2026
Enrico Zanoncello (Bardiani-CSF 7 Saber) ne terminera pas le Giro d’Italia 2026. Ce dimanche, lors de la 15ème étape, l’Italien a asséné un coup de casque à Robert Donaldson (Jayco-AlUla), qui a chuté suite à cet accrochage. Enrico Zanoncello a été exclu de la course par les organisateurs, a écopé d’un carton jaune et d’une amende de 1000 CHF.