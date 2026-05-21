Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 13e étape du Giro d’Italia 2026. Un terrain idéal pour les échappés ce vendredi ?

Une étape de 160 km sur terrain plat qui s’anime soudainement dans les 30 derniers kilomètres, où se concentre tout le dénivelé. Elle traverse la plaine du Pô du sud au nord, depuis Alexandrie jusqu’au lac Majeur. Le parcours emprunte principalement des routes larges et rectilignes et traverse plusieurs villes importantes (Casale Monferrato, Vercelli…) avec les obstacles urbains habituels. Après avoir longé la rive ouest du lac Majeur, commence une série de courtes montées menant à l’arrivée. Tout d’abord Bieno, avec des pentes abordables, puis Ungiasca, avec quelques kilomètres à plus de 10 %. Suit la descente vers Verbania jusqu’à l’arrivée.