Davide Ballerini (XDS Astana Team) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Giro d’Italia 2026. Après l’abandon de Kaden Groves, l’équipe Alpecin – Premier Tech place deux coureurs dans l’échappée mais Edward Planckaert se relève dans la seule ascension répertoriée du jour. Le peloton laisse très peu de champs aux quatres échappés du jour, qui sont repris à 35 kilomètres de l’arrivée. Dans le peloton, quelques spectateurs inconscients ont tenté de toucher les coureurs dans un rond point.

😡 𝐍’𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐐𝐔𝐎𝐈 ! Au bord de la route, des spectateurs semblent essayer d’intimider, voire de s’en prendre, aux coureurs du peloton ! Le #Giroditalia est à retrouver en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/qzd9CEen3d — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 14, 2026

La pluie s’invite dans le finale très rapide dans les rues de Naples. Dans le dernier virage en demi tour, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et son poisson pilote Elmar Reinders glissent, emmenant avec eux de nombreux sprinters au sol. Ils ne sont que deux à éviter le chaos : Davide Ballerini et Japser Stuyven. L’Italien s’impose au sprint devant Stuyven. Gêné par la chute, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) parvient à prendre la troisième place et conforte son maillot cyclamen. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) coserve le maillot rose de leader.

😱 OH L’ARRIVÉE CHAOTIQUE ! Davide Ballerini profite d’une chute juste avant la ligne d’arrivée et s’impose devant Stuyven ! Paul Magnier finit 3e. Le #Giroditalia est à retrouver en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/qaj0Jn9fNm — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 14, 2026

Le classement de la 6ème étape du Giro d’Italia 2026

Davide Ballerini Jasper Stuyven Paul Magnier

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