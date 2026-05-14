Davide Ballerini (XDS Astana Team) a remporté, ce jeudi, la 6ème étape du Giro d’Italia 2026. Après l’abandon de Kaden Groves, l’équipe Alpecin – Premier Tech place deux coureurs dans l’échappée mais Edward Planckaert se relève dans la seule ascension répertoriée du jour. Le peloton laisse très peu de champs aux quatres échappés du jour, qui sont repris à 35 kilomètres de l’arrivée. Dans le peloton, quelques spectateurs inconscients ont tenté de toucher les coureurs dans un rond point.

La pluie s’invite dans le finale très rapide dans les rues de Naples. Dans le dernier virage en demi tour, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et son poisson pilote Elmar Reinders glissent, emmenant avec eux de nombreux sprinters au sol. Ils ne sont que deux à éviter le chaos : Davide Ballerini et Japser Stuyven. L’Italien s’impose au sprint devant Stuyven. Gêné par la chute, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) parvient à prendre la troisième place et conforte son maillot cyclamen. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) coserve le maillot rose de leader.

Le classement de la 6ème étape du Giro d’Italia 2026
  1. Davide Ballerini
  2. Jasper Stuyven
  3. Paul Magnier

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Crédit : LaPresse