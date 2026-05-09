Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) a remporté, ce samedi, la 2ème étape du Giro d’Italia 2026. Les deux coureurs de la Polti-VisitMalta Mirco Maestri et Diego Sevilla ont été les deux seuls échappés du jour. L’Espagnol en a profité pour passer en tête des deux premières ascensions du jour, lui permettant de conforter son maillot azzuro de meilleur grimpeur. Dans le peloton, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a devancé les débats au sprint intermédiaire. Les deux échappés du jour sont repris à moins de 30 kilomètres de l’arrivée, alors que la pluie s’est invitée sur les routes bulgares.

Oh la grosse chute dans le peloton ! Une vingtaine de coureurs à terre : Adam Yates, Derek Gee-West et Santiago Buitrago sont impliqués La course est neutralisée#LesRP pic.twitter.com/LO0RiiKFqs — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2026

À 23 kilomètres de l’arrivée, de nombreux coureurs chutent dans le peloton dont Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), Derek Gee (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ou encore Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG). Ces trois derniers ont été contraints à l’abandon. Les organisateurs décident de neutraliser le peloton car il n’y avait plus d’ambulance disponible. La course reprend ses droits quelques minutes plus tard après le retour des ambulances. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) prend les 6″ de bonification au pied de la dernière difficulté du jour.

🇩🇰 VINGEGAARD IS ON THE MOVE!! Stage 2 and the Dane unleashes his first ever attack on the #GirodItalia, and he’s now in a trio with Giulio Pellizzari and Lennert van Eetvelt 👀 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/1L7koRJcoZ — Giro d’Italia (@giroditalia) May 9, 2026

Davide Piganzoli (Visma | Lease a Bike) imprime un gros rythme dans l’ascension de Lyaskovets Monastery Pass et élimine les principaux sprinters. Paul Magnier est distancé à un kilomètre du sommet. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) passe à l’offensive à 700 mètres du sommet. Seuls Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) parviennent à suivre le Danois. Les trois hommes se regardent dans les deux derniers kilomètres, permettant au groupe de chasse de revenir. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) surgit et s’impose au sprint. L’Uruguyen s’empare du maillot rose de leader. Il devance Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) et Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Guillermo Silva s’offre la 2e étape du Giro au sprint devant Florian Stork et Christian Scaroni ! Paul Magnier 🇫🇷 perd son Maillot Rose #LesRP pic.twitter.com/HCkwvkFrqb — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 9, 2026

Le classement de la 2ème étape du Giro d’Italia 2026

Guillermo Thomas Silva Florian Stork Giulio Ciccone

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