Après Joao Almeida et Mikel Landa, Richard Carapaz déclare, lui aussi, forfait pour le Giro d’Italia 2026.

Richard Carapaz ne prendra pas le départ du Giro d’Italia 2026. De retour sur le vélo, l’Équatorien est désormais complètement remis de l’opération d’un kyste au niveau du périnée qu’il a subie après le Tour de Catalogne. Sa plaie a mis plus de temps à cicatriser que prévu, ce qui a retardé son retour à l’entraînement et l’a empêché de participer au Giro cette année. Le champion olympique et ancien maillot rose est déçu de manquer le grand tour italien et se concentre désormais sur son objectif d’être prêt à se mesurer aux meilleurs au départ du Tour de France. Après le retrait de Joao Almeida et de Mikel Landa, un autre prétendant au classement général manquera à l’appel sur le Giro d’Italia 2026.

Richard Carapaz :

« C’est une grande déception pour moi, car le Giro est une course que j’ai toujours beaucoup appréciée et que j’attendais avec impatience », a déclaré Richie. « Je tiens toujours à me préparer au mieux. Chaque Giro est un moment très particulier. Me retrouver dans cette situation est frustrant, car on y consacre beaucoup d’énergie et de temps, mais je dois privilégier ma santé et aller de l’avant. Ce sont des choses auxquelles on n’est jamais préparé. Je ferai de mon mieux et j’irai de l’avant. Le Tour est imminent. Le départ est dans moins de 70 jours. Je veux être au top, bien me préparer et tenter d’obtenir un bon résultat. »

« L’équipe de performance est à mes côtés. Même lorsque je ne pouvais pas faire de vélo, nous nous entraînions en salle et les médecins étaient en contact permanent. J’apprécie énormément cela. Participer au Giro dans cet état n’aurait pas été idéal, nous avons donc revu nos objectifs. Si nous ne pouvions pas aller au Giro, nous allions nous préparer au mieux pour le Tour. Cela témoigne du caractère de cette équipe dans les moments difficiles. Leur soutien indéfectible m’a permis d’aborder la récupération sereinement. Maintenant, en avant ! Il faut rester lucide et garder les pieds sur terre, il y aura d’excellents coureurs sur ce Tour de France. Je ferai de mon mieux, avec le soutien de toute l’équipe, pour les affronter. »