Le Giro d’Italia et les principales courses italiennes seront diffusées sur les antennes d’Eurosport jusqu’en 2029.

RCS Sport, organisateur du Giro d’Italia, et le groupe Warner Bros. Discovery Sports Europe ont annoncé la prolongation de leur partenariat jsuqu’en 2029. Le Tour d’Italie ainsi que les principales courses italiennes dont les Strade Bianche, le Tour de Lombardie ou encore Milan – Sanremo seront diffusées sur les antennes d’Eurosport en Europe et aux États-Unis. Le Giro 2026 s’élance de Bulgarie le 8 mai et s’achévera à Rome le 31 mai.

La liste des courses concernéées :