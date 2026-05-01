Pour célébrer les 150 ans de son équipementier Castelli, Soudal Quick-Step portera un maillot spécial sur le Giro d’Italia.

L’équipe Soudal Quick-Step s’élancera sur les routes du Giro d’Italia en mai prochain avec une tenue commémorative spéciale. Castelli, son partenaire historique, célèbre en effet ses 150 ans d’existence. La tenue s’articule autour d’une palette de couleurs « Vintage Cream », un clin d’œil assumé à l’héritage de Castelli. Ce coloris est décliné sur le maillot Aero Race 8S, la combinaison Sanremo 8S Pro Speed ​​et la combinaison Body Paint V TT Speedsuit, tous éprouvés en compétition, ainsi que sur le cuissard Premio Black et le gilet coupe-vent Pro Light. Sur chaque pièce, une série de logos historiques, de variations du scorpion et d’éléments textuels retracent l’histoire de Castelli, des premières créations des années 1960 à nos jours. Au dos du maillot, le scorpion Castelli est reproduit par ordre chronologique.

Created for the @giroditalia. Shaped by 150 years. 🇮🇹💞 Built for Soudal Quick-Step at the 2026 Giro d’Italia, this jersey is pure @CastelliCycling heritage in motion. Past meets present through iconic logos and race born references, all reworked into a modern performance… pic.twitter.com/XlmWPhZiys — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 1, 2026

Steve Smith, responsable mondial de la marque Castelli :

« Pour le Giro d’Italia, nous souhaitions fournir à Soudal Quick-Step une tenue sur mesure qui reflète véritablement les 150 ans de Castelli, non seulement pour célébrer cet anniversaire, mais aussi comme une continuité des valeurs que notre marque incarne aujourd’hui. Le ton crème vintage a été choisi pour son aspect rétro et parce qu’il offrait le support idéal. Il adoucit l’ensemble et permet aux différentes couleurs du scorpion et aux variations du logo de s’harmoniser parfaitement. Notre objectif avec ce design n’était pas de nous tourner vers le passé, mais de montrer fièrement comment notre histoire continue d’influencer notre travail actuel. »

Jurgen Foré, PDG de Soudal Quick-Step :

« Cent cinquante ans, c’est un cap extraordinaire, et ce qui rend l’histoire de Castelli si fascinante, c’est que son parcours a toujours été marqué par le progrès, jamais par l’immobilisme. C’est une valeur que nous partageons. Nous sommes fiers de porter cette tenue sur le Giro d’Italia, car elle rend un magnifique hommage à tout ce qu’ils ont construit. Nous pensons que la meilleure façon de leur rendre hommage est de nous donner à fond en compétition. Nous viserons les victoires d’étape et le classement général, et nous espérons avoir de nombreuses occasions de présenter ces superbes vêtements sur le podium du Giro d’Italia. »