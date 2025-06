Après avoir pris le maillot rose à la veille de l’arrivée, Simon Yates remporte le Giro d’Italia 2025, le deuxième Grand Tour de sa carrière.

Ce Giro d’Italia 2025 aura tenu toutes ses promesses jusqu’au bout. Mads Pedersen (Lidl-Trek) aura marqué la course de son empreinte avec quatre victoires d’étape, cinq jours en rose et le maillot cyclamen à la clé. Grands favoris annoncés, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) n’auront pas vu Rome suite à leurs abandons. La surprise de ce Giro, c’est Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). 2ᵉ de l’étape des Strade Bianche derrière Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), le jeune mexicain prend le maillot rose et le porte 11 jours, avec une victoire d’étape en troisième semaine.

Mais Del Toro et Carapaz, les deux plus forts de ce Giro 2025, se sabordent sur la 20ᵉ étape et laissent filer Simon Yates (Visma | Lease a Bike), qui remporte le Giro après avoir réussi le coup parfait à la veille de l’arrivée. Après La Vuelta 2018, le Britannique s’offre le deuxième Grand Tour de sa carrière. Les Sud-Américains Isaac Del Toro et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) complètent le podium. Del Toro se console avec le maillot blanc de meilleur jeune. Porteur du maillot bleu de meilleur grimpeur dès la 4ᵉ étape, Lornezo Fortunato (XDS Astana Team) ramène le maillot azzuro à Rome, sans jamais avoir été inquiété. La formation UAE Team Emirates – XRG remporte le classement par équipe.

Le classement du Giro d’Italia 2025