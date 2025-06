Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 21ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Au terme des 143 kilomètres dans les rues de la capitale, Rome, le Néerlandais s’est imposé au sprint, parfaitement lancé par ses coéquipiers. Il devance Kaden Groves (Alpecin-Deceuinck) et Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Kooij décroche sa deuxième victoire d’étape sur ce Giro d’Italia. Fin de Giro parfaite pour la Visma | Lease a Bike, avec la victoire finale pour Simon Yates.

