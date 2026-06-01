Après trois semaines de course et le sacre attendu de Jonas Vingegaard, voici nos tops et nos flops du Giro d’Italia 2026.

Tops :





Afonso Eulalio : C’est la très bonne suprise de ce Giro d’Italia 2026. 2ème de la folle 5ème étape derrière Igor Arrieta, le Portugais s’était consolé avec le maillot rose, qu’il a porté pendant dix étapes. En troisième semaine, le coureur de la Bahrain Victorious a fait mieux que résister en terminant à la 6ème place du classement général et en remportant le maillot blanc de meilleur jeune.





Felix Gall : Alors qu’on attendait plutôt Giulio Pellizzari comme deuxième homme de ce Giro en montagne, Felix Gall nous a fait mentir. Très à l’aise dès que la route s’élève, l’Autrichien a même semé le doute sur les pentes du Blockhaus, en terminant à seulement 13 secondes de Vingegaard. Le leader de la Décathlon CMA CGM a perdu beacoup sur le CLM mais il quitte ce Giro avec cinq deuxièmes place (toutes derrière les succès de Vingegaard) et la 2ème place finale, son premier podium sur un Grand Tour.





Paul Magnier : Les sprinters n’ont pas eu beacoup d’opportunité sur ce Giro d’Italia. Seulement quatre arrivées massives dont trois remportées par Paul Magnier. L’Isérois a passé un cap cet hiver et s’affirme désormais comme l’un des meilleurs sprinters du monde. Il quitte ce Tour d’Italie avec le maillot cyclamen également au terme d’une lutte à distance avec Jhonatan Narvaez, contraint à l’abandon sur la 19ème étape.





Flops :





Ben O’Connor : Malgré un début de Giro encourageant (5ème de la première explication entre les favoris au sommet du Blockhaus), l’Australien n’est pas parvenu à peser sur le course. 11ème du contre-la-montre, il était remonté à la 5ème place du général, avant de craquer en troisième semaine et terminer 16ème du Giro. Un résultat décevant quand on se souvient de son niveau affiché en 2024 sous les couleurs de la Décathlon AG2R La Mondiale.





Enric Mas : L’Espagnol était au départ du Tour d’Italie pour la première fois de sa carrière. Jamais dans le coup pour espérer un bon classement général, Enric Mas s’est glissé dans les échappées à trois reprises. Sur la 11ème étape, il joue la victoire face à Jhonatan Narvaez mais ne peut faire mieux que la deuxième place, après avoir emmené l’Équatorien au sprint. En troisième semaine, Mas n’a pas existé sur les étapes de montagne, un terrain qui lui était bien plus propice.





Frank van den Broek : On a choisi Frank van den Broek, mais c’est toute l’équipe Picnic PostNL que nous mettons dans nos flops. L’équipe néerlandaise ne compte que deux top 10 (Barguil 9è de la 11è étape, Casper van Uden 10è de la 6è étape) sur ce Giro. En difficulté au classement UCI, la Picnic PostNL n’a empoché que 2179 euros de prime sur ce Giro, bien loin des 408 912 € de la Visma | Lease a Bike.



