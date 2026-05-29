Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 19ème étape du Giro d’Italia 2026. Pour cette étape reine dans les Dolomites, une belle échappée de grimpeurs se forme en tête de course avec la présence de Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui a fait le plein de points au classement de la montagne. On retrouve également plusieurs coureurs bien placés au classement général comme Derek Gee (Lidl-Trek), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) ou encore Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Au sommet du Passo Falzarego, Einer Rubio (Movistar Team) fait le sprint et devance Ciccone, ce qui énerve l’Italien, qui décide d’attaquer et de faire la descente.

Ciccone aborde la montée finale de Piani di Pezzè (5 km à 9.7%) avec une minute d’avance sur le groupe de chasse. L’Italien craque et se fait rattraper puis contrer par Sepp Kuss, qui s’envole vers la victoire. Très discret tout au long de la journée, l’Américain s’impose pour la première fois sur les routes du Giro et devient le 116ème coureur de l’histoire à remporter une étape sur les trois Grands Tours. Il devance Derek Gee et Giulio Ciccone. 5ème de l’étape justde derrière Felix Gall (Décathlon CMA CGM), Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rose de leader. 6ème sur la ligne, Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) dépasse Thymen Arensman (Netcomany Ineos) et prend la 3ème place du classement général.

Sepp Kuss remporte la 19e étape du Tour d’Italie ! Le #GirodItalia est à suivre en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/XSxVPLsm4F — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 29, 2026

Le classement de la 19ème étape du Giro d’Italia 2026

Sepp Kuss Derek Gee Giulio Ciccone

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