Une étape promise aux sprinters pour clôturer la deuxième semaine de course. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 15e étape du Giro d’Italia.

Étape entièrement plate. Départ de Voghera jusqu’à Pavie sur des routes larges et rectilignes. Après Pavie, jusqu’à Milan, on emprunte la route historique de Sanremo pour entrer, après la Chiesa Rossa, sur le circuit final de 16,3 km à parcourir 4 fois. Circuit de 16,3 km parfaitement plat, tracé sur de larges avenues avec peu de virages, dont le dernier à environ 2 km de l’arrivée. Dernière ligne droite sur une chaussée de 8 m de large.

Départ de l’étape : 13 h 40

Arrivée prévisionnelle : 17 h 07

Nos favoris : Paul Magnier, Jonathan Milan, Tobias Lund Andresen.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 55 sur Eurosport 1.