Première grosse étape de montagne au programme ce samedi. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 14e étape du Giro d’Italia.

Grande étape alpine constituée d’une succession ininterrompue de montées et de descentes, presque sans répit. Dès le départ, le parcours emprunte la longue montée de Saint-Barthélémy, suivie d’une descente large et rapide de près de 20 km. Court tronçon d’approche vers Aoste, puis immédiatement la remontée de la Valpelline qui culmine à Doues, la montée la moins difficile de la journée. Une fois redescendu près d’Aoste, les coureurs graviront Lin Noi et Verrogne, séparés par une très courte descente, puis, de retour dans la vallée, la montée de Pila (16,6 km à 7%).

Départ de l’étape : 12 h 55

Arrivée prévisionnelle : 16 h 58

Nos favoris : Jonas Vingegaard, Felix Gall, Giulio Ciccone.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 05 sur Eurosport 1.