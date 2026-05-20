Les sprinters parviendront-ils à se disputer la victoire ce jeudi ? Voici la présentation de la 12ème étape du Giro d’Italia 2026.

Après un premier passage dans l’arrière-pays d’Imperia jusqu’à Pieve di Teco, l’étape emprunte, d’Albenga à Savone, la via Aurelia dans le sens inverse de celui du Milano-Sanremo, avec quelques capi et des passages urbains. En sortant de Savone, le peloton gravit le Colle Giovo et le Bric Berton qui mènent à la plaine du Pô, d’où le parcours rejoint Novi Ligure après quelques brèves montées et descentes. Dans la partie finale, l’étape emprunte quelques routes à chaussée étroite avant de rejoindre des routes larges et rectilignes. Avec les deux diffultés à mi-parcours, le parcours semble propice aux échappés même si une arrivée au sprint n’est pas à exclure.

Départ de l’étape : 13 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 01

Nos favoris : Corbin Strong, Florian Stork, Orluis Aular, Jhonatan Narvaez.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 10 sur Eurosport 1.