Les baroudeurs devraient trouver un terrain à leur convenance ce mercredi. Voici la présentation de la 11ème étape du Giro d’Italia 2026.

Étape très accidentée, surtout dans sa deuxième partie. Départ presque plat, mais assez sinueux entre Lucques et Camaiore, puis le parcours emprunte la Via Aurelia (SS1) sur de nombreux kilomètres. Avant d’entrer dans La Spezia, les coureurs affrontent une courte montée. Après La Spezia, l’étape franchit le col du Termine et le col de Guaitarola, traversant ainsi les Cinque Terre. Après Sestri Levante, deux courtes montées raides (Colla dei Scioli et Cogorno) mènent à l’arrivée à Chiavari. Les 5 derniers kilomètres sont caractérisés par une courte montée suivie d’une brève descente qui mène dans la ville, avec quelques passages difficiles.