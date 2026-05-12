Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mardi, la 4ème étape du Giro d’Italia 2026. En début de course, six coureurs prennent la bonne échappée du jour dont Warren Barguil (Team Picnic PostNL). Mais le peloton ne laisse pas beaucoup de champ aux hommes de tête, qui sont repris dès les premiers pourcentages de l’ascension du Cozzo Tunno (14.4km à 5.9%). Lorenzo Milesi (Movistar Team) impose un gros rythme et distance tous les purs sprinters mais aussi le maillot rose, Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ou encore Egan Bernal (Netcompany Ineos), attendu et ramené par son coéquipier Ben Turner en bas de la descente.

⚡️ Far from an ordinary sprint: a royal showdown for the Red Bull KM of Stage 4️⃣ 😳 ⚡️ Uno sprint per nulla banale, volata regale per il Red Bull KM della Tappa 4️⃣ 😳#GirodItalia | @redbullita pic.twitter.com/6ZffUSSneg — Giro d’Italia (@giroditalia) May 12, 2026

À 11 kilomètres de l’arrivée, Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) empoche les 6″ de bonification devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe), -04″, et Giulio Ciccone (Lidl-Trek), -02″. À 2 kilomètres de l’arrivée, Jan Christen anticipe le sprint et attaque de l’arrière. Le Suisse prend quelques longeurs d’avance mais se fait reprendre. Trois jours après sa chute, Jhonatan Narvaez s’impose au sprint devant Orluis Aular (Movistar Team), qui a lancé de trop loin. Giulio Ciccone complète le podium du jour et s’empare du maillot rose de leader.

Jhonatan Narváez remporte la 4e étape du Giro ! L’Équatorien s’impose devant Orluis Aular et Giulio Ciccone, qui s’empare du maillot rose Suivez le Tour d’Italie sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/sI2uVlyKWF — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 12, 2026

Le classement de la 5ème étape du Giro d’Italia 2026

Jhonatan Narvaez Orluis Aular Giulio Ciccone

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