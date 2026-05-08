Premier maillot rose du Giro d’Italia 2026 après sa victoire sur la 1ère étape, Paul Magnier savoure.

Paul Magnier et Soudal Quick-Step ont démarré le Giro d’Italia en fanfare, remportant la victoire dès la première étape. Le Français de 22 ans a conclu le travail d’équipe avec un sprint de classe mondiale. Paul Magnier empoche le premier maillot rose de ce Giro d’Italia 2026, l’un des grands objectifs de sa saison.

Paul Magnier :

« Je suis tellement fier de l’équipe et de ce que nous avons accompli aujourd’hui ! J’abordais cette course avec l’ambition de remporter la victoire et le maillot rose, un objectif que je poursuivais depuis mon stage d’entraînement en altitude, et je suis ravi d’y être parvenu dès la première étape. Toute l’équipe a été formidable aujourd’hui ! Ayco a rattrapé l’échappée, puis nous avons tous porté l’attaque dans les derniers kilomètres, et Jasper et Dries ont réalisé un travail incroyable sous la flamme rouge. Je n’ai pas de mots pour exprimer ma joie d’avoir pu conclure. Il y a de très grands sprinteurs ici, et gagner face à eux est incroyable ! C’est un sentiment magnifique de porter le maillot rose pour la première fois, un maillot si légendaire et prestigieux ! »