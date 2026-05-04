EF Education-EasyPost dévoile son maillot pour le Giro d’Italia 2026, un kit original conçu par ASSOS.

ASSOS Suisse et EF Pro Cycling dévoilent la collection capsule « Ride In Peace » : un maillot de rechange en édition limitée conçu pour le Giro d’Italia 2026. Chaque année, l’équipe américaine change de maillot afin de ne pas entrer en conflit avec le maillot emblématique du leader, la maglia rosa. Cette année, le studio créatif mondial d’EF et l’équipe de design d’ASSOS ont concocté une pièce unique. Le résultat est une tenue qui semble flotter entre l’espace, le temps et les routes italiennes.

Jonathan Vaughters, PDG d’EF Pro Cycling :

« ASSOS offre à nos coureurs la performance, le confort et la qualité technique dont ils ont besoin pour donner le meilleur d’eux-mêmes, ce qui nous permet de laisser libre cours à notre créativité. Avec cette tenue, nous donnons vie à nos ambitions. Oubliez vos vaches ! Nous abordons ce Giro avec de sérieuses ambitions. »

Edwin Navez, PDG d’ASSOS Suisse :

« Nous sommes convaincus que l’innovation naît de la remise en question des conventions, tant au niveau des performances des produits que de leur expression. Trop souvent dans ce sport, performance et identité sont dissociées. Ce n’est pas notre vision. Avec EF Pro Cycling, il s’agit une fois de plus de repousser les limites simultanément : une ingénierie de pointe et un langage visuel qui se démarque. »