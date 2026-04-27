Le Giro d’Italia débarque sur Fortnite, permettant aux joueurs de « rouler virtuellement » sur le parcours officiel.

The Giro d’Italia like you’ve never experienced it before.

A new way to be part of Italy’s most beloved race🩷 Live today at 5:00 p.m.

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Il Giro d’Italia come non l’hai mai vissuto prima.

Un modo per essere parte della corsa più amata d’Italia 🩷 🔜 Oggi alle 17:00.#GirodItalia pic.twitter.com/aVfgwxvRBR — Giro d’Italia (@giroditalia) April 27, 2026

Le Giro d’Italia fait son entrée officielle dans l’univers du jeu vidéo avec son arrivée sur Fortnite, le jeu à succès d’Epic Games, grâce à un projet innovant qui intègre la mythique Corsa Rosa à l’un des écosystèmes numériques les plus populaires au monde. L’initiative prend vie grâce à une carte personnalisée inspirée de huit étapes officielles : Catanzaro, Naples, le col de Blockhaus dans les Abruzzes, Viareggio, Aoste, Milan, Gemona del Friuli et, pour le grand final, Rome, ligne d’arrivée de cette 109e édition.

Reproduire la dynamique du Giro

Ce tout nouvel environnement de jeu captivant permet aux joueurs de « rouler virtuellement » sur le parcours officiel, en profitant des mêmes caractéristiques que celles empruntées par les plus grands champions cyclistes : routes asphaltées, points de contrôle intermédiaires et contenu exclusif, notamment la possibilité de collectionner les maillots emblématiques du Giro d’Italia. L’objectif est de transformer l’expérience Fortnite en une véritable course par étapes, reproduisant la dynamique du Giro. Les joueurs s’affronteront pour réaliser le meilleur temps sur plusieurs étapes, jusqu’à remporter le trophée du Giro d’Italia.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre RCS Sport et NOVO Esports, un acteur italien majeur de la scène compétitive internationale du jeu vidéo. Elle s’appuie sur un public de plus en plus jeune et diversifié, tout en tirant parti de l’écosystème Fortnite et de ses plus de 650 millions d’utilisateurs inscrits à travers le monde, afin de générer une interaction intégrée en ligne et hors ligne. Le partenaire du projet est DE ROSA Bikes, fournisseur officiel de vélos du Giro d’Italia 2026. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, les vélos seront disponibles comme moyen de transport.

Roberto Salamini, Directeur Marketing et Communication chez RCS Sports & Events :

« Le lancement sur Fortnite représente une étape stratégique dans le développement de l’écosystème numérique du Giro d’Italia et le renforcement de notre positionnement en tant que plateforme de divertissement mondiale. Il s’agit d’un projet ambitieux et novateur : pour la première fois, les vélos font partie intégrante du jeu, intégrant un élément distinctif du Tour de France dans un environnement numérique natif et captivant. Cette initiative nous permet d’accélérer la croissance internationale de la marque, de renforcer l’engagement des fans et de créer de nouveaux points de contact avec les jeunes générations. »

Emanuele Acerbis, PDG de NOVO Esports :

« Avec RCS, nous avons fait du Giro d’Italia un acteur clé de Fortnite, transformant la corsa rosa en une expérience numérique unique. C’est un projet où tradition et innovation se rencontrent, conçu pour faire découvrir le Giro à un public plus jeune et nouveau, tout en créant un lien entre la passion des parents et les intérêts des enfants. »

Évènements

Le projet sera également mis en avant dans le monde réel, avec un stand dédié comprenant quatre stations de jeu lors de deux événements majeurs des prochains mois : la COMICON Naples (du 30 avril au 3 mai) et la Milan Games Week (du 27 au 29 novembre). Ces événements offriront une occasion unique d’échanger directement avec une communauté de fans passionnés.

Un plan de communication complet sera déployé sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques du Giro d’Italia, soutenu par des actions promotionnelles impliquant des créateurs et des personnalités du jeu vidéo qui partageront leurs expériences de jeu. Parmi eux, Riccardo « Piz » Pizzinelli, figure emblématique de la communauté italienne de Fortnite et grand amateur de cyclisme.