Après un incident avec un véhicule de l’organisation sur le Tour du Pays-Basque, Mikel Landa ne prendra pas le départ du Giro d’Italia 2026.

Suite à un avis médical, Mikel Landa observera une période de repos et de convalescence et ne participera pas au Giro d’Italia cette année. À 36 ans, l’Espagnol a connu un hiver perturbé par la maladie, ce qui a retardé le début de sa saison, avant de faire son retour à la compétition lors du Tour de Catalogne, le mois dernier. En avril, lors de la deuxième étape du Tour du Pays Basque (Itzulia), il a été impliqué dans un incident avec un véhicule de l’organisation. Bien qu’il ait pu terminer l’étape, il a été décidé qu’il ne poursuivrait pas la course.

Sous la supervision du staff médical de l’équipe, le Basque a depuis subi des examens complémentaires, qui ont révélé une petite fracture du bassin. En raison de la nature de la blessure, celle-ci n’a pas été facilement identifiable initialement, mais des examens ultérieurs ont permis d’établir un diagnostic précis. La fracture a déjà commencé à se consolider, elle nécessitera une période de convalescence supplémentaire. Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) devraient également renoncer au Giro d’Italia 2026.

Mikel Landa :

« Je suis évidemment déçu, car j’avais travaillé dur pour revenir après un hiver difficile et je commençais à me sentir bien sur le Tour du Pays Basque. Je ressentais une certaine gêne, mais le type de fracture a rendu le diagnostic difficile au début. Maintenant que nous y voyons plus clair, je peux me concentrer pleinement sur ma convalescence. C’est dommage de rater le Giro d’Italia, d’autant plus que j’étais motivé pour revenir après l’année dernière. Mais la priorité est maintenant de retrouver la forme et de me remettre en selle, et ensuite nous nous fixerons de nouveaux objectifs pour la suite de la saison. »