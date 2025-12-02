Étape rythmée avec de nombreuses ascensions et un final exigeant en montée. Le parcours traverse le Parco Nazionale del Pollino. Final très similaire à celui de 2022 (Bouwman).

Étape qui devrait donner lieu à un sprint, mais le parcours est vallonné de la mi-parcours jusqu’au final, avec quelques bosses.

7ᵉ étape : Formia → Blockhaus (246 km)

Première arrivée au sommet. L’étape la plus longue du Giro avec ses 246 km. Le début de l’étape longe la côte du Latium, passant par Sperlonga et Gaeta, avant de rejoindre les Abruzzes. L’ascension vers Blockhaus commence à Roccamorice, le versant le plus difficile, avec ses 10 derniers kilomètres à une pente moyenne d’environ 10 %, dépassant parfois ce pourcentage.

8ᵉ étape : Chieti → Fermo (159 km)