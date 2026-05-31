Jonas Vingegaard remporte le Giro d’Italia 2026 et devient le huitième coureur de l’histoire à remporter les trois Grands Tours.

Il était le grand favori et il a répondu présent. Au terme de la 21ème étape ce dimanche, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté le Giro d’Italia 2026. Il a fallu attendre la 7ème étape et l’arrivée au Blockhaus pour voir le Danois passer à l’action. Il s’impose en solitaire mais avec seulement 13 secondes d’avance sur Felix Gall (Décathlon CMA CGM), qui a mieux fini la montée. Deux jours plus tard, la Danois crucifie Gall dans le dernier kilomètre et s’impose au sommet de Corno alle Scale.

Après la première journée de repos, Jonas Vingegaard doit faire la diffèrence sur ses principaux concurrents lors du contre-la-montre. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Affaibli, il perd plus d’une minute sur Thymen Arensman (Netcompany Ineos). Mais rien de dramatique pour le leader de la Visma | Lease a Bike, qui garde sa deuxième place au classement général, 27″ derrière Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). Sur la 14ème étape, Jonas Vingegaard montre une nouvelle fois qu’il est le plus fort de ce Giro et s’empare du maillot rose. Deux jours plus tard, il s’impose de nouveau à Carì. En fin de trosième semaine, il laisse l’étape reine à son coéquipier Sepp Kuss avant de décrocher sa cinquième victoire lors de la 20ème étape.

Une bonne préparation pour le Tour de France ?

En remportant le Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard devient le huitième coureur de l’histoire à remporter les trois Grands Tours après Chris Fromme, Vincenzo Nibali, Alberto Contador, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Felice Gimondi et Jacques Anquetil. Le Danois va maintenant récupérer quelques jours avant de partir en stage à Tignes pour préparer le Tour de France. Sera-t-il en mesure de jouer la victoire face à Tadej Pogacar ? C’est la question que beaucoup se posent. Une chose est sûre, il était en gestion sur ce Giro 2026. Il a accéléré et fait la diffèrence lorsqu’il le voulait en montagne. Sans rival, Vingegaard est monté en puissance en troisième semaine. Il a également fait le plein de confiance avant de retrouver son plus grand rival, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), dès le 4 juillet à Barcelone.

Les classements du Giro d’Italia 2026

Felix Gall (Décathlon CMA CGM) et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) accompagnent Vingegaard sur le podium final. Premier Français, Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) termine 11ème. Porteur du maillot rose pendant neuf étapes, Afonso Eulalio a fait mieux que résister en terminant 6ème du général et maillot blanc de ce Giro 2026. Avec ses trois victoires d’étape, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) remporte le maillot cyclamen tandis que Giulio Ciccone (Lidl-Trek) s’offre le maillot azzuro de meilleur grimpeur.