L’échappée a de belles chances d’aller au bout ce mercredi. Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 17e étape du Giro d’Italia.

Étape accidentée, sans difficulté majeure. Approche du lac d’Iseo sur terrain plat. Après Iseo, le parcours monte au col des Tre Termini, avant l’ascension de la Cocca di Lodrino pour entrer dans la vallée du Chiese, toujours en légère montée constante. Après Tione di Trento, la route devient plus sinueuse avec une chaussée étroite jusqu’à San Lorenzo Dorsino, où commence la montée qui mène d’abord à Molveno, puis à Andalo, avant d’aborder la fin du parcours.

Départ de l’étape : 12 h 10

Arrivée prévisionnelle : 17 h 00

Nos favoris : Jhonatan Narvaez, Andreas Leknessund, Orluis Aular, Igor Arrieta, Alberto Bettiol.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 20 sur Eurosport 1.