Victime d’une chute ce mercredi alors qu’il était dans l’échappée, Lennert Van Eetvelt n’a pas pris le départ de la 12ème étape du Giro d’Italia.

Lennert Van Eetvelt a lourdement chuté dans une descente lors de la 11e étape du Giro d’Italia, alors qu’il était présent dans l’échappée. Outre des abrasions au coude et à l’avant-bras, il s’est également cassé l’annulaire de la main gauche dans la chute. Le Belge a quitté les routes du Giro d’Italia, ne prennant pas le départ de la 12ème étape ce jeudi. C’est un nouveau coup dur pour l’équipe Lotto-Intermarché, qui se retrouve à quatre coureurs après les abandons d’Arnaud De Lie (4ème étape), Joshua Giddings (5ème étape) et Milan Menten (5ème étape).