Nouvelle arrivée au sommet au programme ce dimanche. Voici la présentation de la 9ème étape du Giro d’Italia 2026.

Une étape pas loin de proposer une montée sèche comme principal défi. Le parcours est entièrement plat du départ jusqu’à Silla, même si après Sasso Marconi, il commence à monter légèrement le long de la Porrettana. Débute alors la première ascension classée GPM (qui ne fait en réalité qu’un avec l’ascension finale, dont elle n’est séparée que par une très courte descente). La course traverse Gaggio Montano par l’accès le plus raide pour rejoindre Querceta. Brève descente jusqu’à Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere), puis ascension finale. Les 12 derniers kilomètres sont tous en montée sur une route de montagne avec de nombreux virages et quelques lacets. Sur les 3 derniers kilomètres, la pente reste supérieure à 10 %, avec des pics pouvant atteindre 15 %, avant de s’aplanir légèrement. Dernière ligne droite en montée à environ 7 %.