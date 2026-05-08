Deuxième jour en Bulgarie et les premiers reliefs au programme. Voici la présentation de la 2ème étape du Giro d’Italia 2026.

Deuxième jour de course en Bulgarie et une étape mouvementée attend les coureurs à travers les vallées des Balkans. Le peloton gravira, à 11 km de l’arrivée, la montée exigeante du Lyaskovets Monastery Pass (3,9 km à 6,6 %). Des decondes de bonification seront attribuées au pied de cette difficulté. Les trois derniers kilomètres présentent un terrain évolutif. Première partie plate, deuxième partie en montée dans le centre-ville de Tsarevets avec des pentes importantes (jusqu’à 9 %). Le dernier kilomètre est pratiquement plat avec une brève descente avant remonter vers la ligne. Les puncheurs / sprinters devraient se disputer la victoire d’étape.

Départ de l’étape : 12 h 00

Arrivée prévisionnelle : 17 h 02

Nos favoris : Corbin Strong, Orluis Aular, Paul Magnier, Ben Turner, Tobias Lund Andresen, Antonio Morgado.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 05 sur Eurosport 1.