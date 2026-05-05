Jonas Vingegaard aborde ce Giro d’Italia avec l’étiquette de grand favori. Derrière, ça s’annonce plus ouvert. Voici nos 10 favoris du Giro d’Italia 2026.





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ✭✭✭✭✭

Jonas Vingegaard a peu couru cette année avec seulement deux courses disputées : Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Il a remporté le classement général sur ces deux épreuves avec deux victoires d’étape et une marge confortable. Après un long stage en altitude, le Danois arrive sur le Giro en grand favori. Avec les forfaits de Joao Almeida ou encore Richard Carapaz, on ne voit personne capable de rivaliser avec lui à la régulière.





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ✭✭✭

Sans Remco Evenepoel, Primoz Roglic ou encore Florian Lipowitz, la Red Bull Bora-Hansgrohe comptera sur Giulio Pellizzari sur ce Giro d’Italia. 6ème du Giro et de La Vuelta l’an dernier, l’Italien a passé un cap cette année. 3ème de Tirreno-Adriatico ou encore vainqueur du Tour des Alpes avec deux victoires d’étape, Pellizzari réalise un début de saison solide. Il sera, selon nous, le deuxième homme de ce Tour d’Italie en montagne et devrait pouvoir prendre la 2ème place du classement général.





Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) ✭✭

En l’absence de Joao Almeida, qui a déclaré forfait en raison d’une infection virale, Adam Yates emménera la formation UAE Team Emirates – XRG sur ce Giro d’Italia. À 33 ans, le Britannique pourra compter sur son expérience et une équipe solide à ses côtés avec Marc Soler, Jay Vine ou encore Jhonatan Narvaez. C’est la troisième fois de sa carrière qu’il va disputer le Giro et on le voit bien se battre pour monter sur le podium final à Rome.













Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ✭✭

2ème du Tour des Alpes et 5ème de Liège-Bastogne-Liège, Egan Bernal a retrouvé un très bon niveau. Le champion de Colombie sera co-leader de la formation Ineos Grenadiers avec Thymen Arensman. 7ème du Giro d’Italia l’an dernier, on voit bien Egan Bernal faire mieux cette année et se battre au minimum pour un top 5.





Felix Gall (Décathlon CMA CGM) ✭✭

Comme Jonas Vingegaard, Felix Gall a très peu couru depuis le début de la saison. 5ème de l’UAE Tour et 6ème du Tour de Catalogne, l’Autrichien sera le leader unique de la Décathlon CMA CGM sur ce Tour d’Italie. Même si il rique de perdre du temps ses ses pirncipaux concurrents sur le contre-la-montre individuel de 42 kilomètres, Felix Gall devrait être à son avantage sur la troisième semaine et devrait se battre pour un top 5.





Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ✭

Depuis son arrivée chez Ineos Grenadiers, Thymen Arensman n’est parvenu à intégrer le top 10 sur un Grand Tour qu’à une seule reprise, c’était sur le Giro 2023 (6ème). Co-leader cette année avec Egan Bernal, Arensman pourrait profiter du CLM inidividuel pour faire la diffèrence sur ses principaux pour réaliser le meilleur classement général possible.





Enric Mas (Movistar Team) ✭

À 31 ans, Enric Mas va disputer le Giro pour la première fois de sa carrière, après 7 Tour de France et 7 Vuelta à son compteur. Victime d’une thrombophlébite à la jambe gauche, Enric Mas avait mis un terme à sa saison 2025 en abandonnant le Tour de France. Cette année, le leader de la Movistar a été très discret. Mais il reste un grimpeur expérimenté, qui pourrait tirer son épingle du jeu en troisième semaine.





Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ✭

Santiago Buitrago sera le leader de la Bahrain Victorious sur ce Giro 2026. Le Colombien en a fait son grand objectif de ce début de saison. Il pourra compter sur l’expérience de Damiano Caruso, qui a déjà terminé 2ème et 4ème du classement général. À 26 ans, Buitrago tentera de réaliser le meilleur résultat possible, on le voit bien se battre pour un top 10.





Derek Gee (Lidl-Trek) ✭

Malgré une 7ème place encourageante sur l’UAE Tour, pour sa première course sous les couleurs de la Lidl-Trek, Derek Gee ne réalise pas le début de saison escompté. 4ème du Giro, l’an dernier, le Canadien était monté en puissance en troisième semaine. On le voit mal faire aussi bien que l’an dernier mais il reste un candidat crédible pour le top 10 de ce Giro 2026.













Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) ✭

Malgré un début de saison plutôt compliqué, Jai Hindley partagera le rôle de leader avec Giulio Pellizzari sur ce Giro 2026, même si on le voit un cran en dessous de l’Italien. Vainqueur de l’épreuve en 2022, l’Australien avait été contraint à l’abandon l’an dernier, avant de prendre la 4ème place de La Vuelta en fin de saison. Il pourrait se battre pour une place dans le top 10 tout en travaillant pour Pellizzari.



