Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 1ère étape du Giro d’Italia 2026. Dès le kilomètre zéro, deux coureurs décident de passer la journée à l’avant avec Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF 7 Saber) et Diego Sevilla (Polti-VisitMalta), qui portera le maillot azzuro de meilleur grimpeur. Dans le peloton, Jonathan Milan (Lidl-Trek) est passé en troisième position du sprint intermédiaire, devant Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech), 4ème. Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a lui pris les deux secondes de bonification restantes du kilomètre Red Bull.

💙 🇪🇸 Diego Sevilla takes the first GPM of the race ahead of Manuele Tarozzi! 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/uGTPBxwOyb — Giro d’Italia (@giroditalia) May 8, 2026

Les deux échappés sont repris à moins de 25 kilomètres de l’arrivée par le peloton, emmené par les équipes de sprinter. Le final est très nerveux. Dans le dernier kilomètre, ça chute en tête de peloton au niveau de la dixième position, obligeant la grande majorité des coureurs à mettre pied à terre. Idéalement lancé par ses coéquipiers, Paul Magnier s’impose au sprint devant Tobias Lund Adresen (Décathlon CMA CGM) et Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

DREAM WIN ON GRAND TOUR DEBUT! 🔥 Paul Magnier wins a dramatic Stage 1 of the Giro d’Italia to take the Maglia Rosa! pic.twitter.com/8jKiatnsp7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 8, 2026

Le Français décroche sa trosième victoire de la saison et s’empare du premier maillot rose de ce Giro 2026. Grand favori du jour, Jonathan Milan (Lidl-Trek) prend la 4ème place. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) ou encore Kaden Groves ont été pris dans la chute.

Le classement de la 1ère étape du Giro d’Italia 2026

Paul Magnier Tobias Lund Andresen Ethan Vernon

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