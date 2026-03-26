Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour de Catalogne 2026. Alors qu’on attendait la première explication entre les grimpeurs de ce Tour de Catalogne, les organisateurs ont décidé de raccourcir l’étape et de retirer l’ascension finale de Vallter 2000 en raison des vents violents. C’est un peloton groupé qui s’est disputé la victoire au sprint. Ethan Vernon s’impose devant Dorian Godon (Ineos Grenadiers), qui conforte son maillot bleu et blanc de leader du classement général. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) complète le podium du jour et remonte 2ème du général, à 13″ de Godon.
💣 El Pidcock más ambicioso: ¡se metió al esprint masivo!
Tom termina 3º en Camprodon, tras Vernon (NSN) y Godon (INEOS Grenadiers), que mantiene el liderato por delante del británico.
⛰️ Este viernes, llega al fin la montaña en la #VoltaCatalunya105. pic.twitter.com/qYhpPbIot7
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 26, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour de Catalogne 2026
- Ethan Vernon
- Dorian Godon
- Tom Pidcock
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